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СК проведет проверку после смерти девочки в новосибирской больнице
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РИА Новости

СК проведет проверку после смерти девочки в новосибирской больнице

16:52 24.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль доследственную проверку в связи со смертью девочки в новосибирской больнице, не дождавшейся реанимобиля, сообщается на сайте ведомства.
"По указанию председателя СК России взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ряд доследственных проверок и уголовных дел, находящихся в производстве территориальных следственных органов Следственного комитета", - говорится в сообщении.
В СМИ попала история о семилетней девочке, которая умерла в новосибирской больнице в ожидании реанимобиля. Ребенок находился в медучреждении из-за редкого генетического заболевания, и ей не смогли в полной мере оказать помощь в стадии обострения болезни. По факту смерти девочки СК организовано проведение доследственной проверки.
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По информации Telegram-канала RT, девочка лежала в детской клинической больнице с редким генетическим заболеванием, которое вызывает эпилептические припадки. В ночь на 21 января она почувствовала себя плохо, начался приступ.
"Дежуривший в эту ночь невролог осмотрел девочку. У неё не было сердцебиения и дыхания. Врач вызвал реанимобиль. Согласно нормативам, время в пути реанимационной бригады занимает до 20 минут. Машина прибыла через 14, но спасти девочку не удалось", - сообщалось в Telegram-канале.
Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений в рамках проведения проверок и расследования дел досконально установить причины произошедшего и лиц, причастных к нарушениям прав граждан, и при наличии достаточных оснований дать их действиям либо бездействию правовую оценку.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваНовосибирскРоссияПроисшествия
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