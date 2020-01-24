СК проведет проверку после смерти девочки в новосибирской больнице

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль доследственную проверку в связи со смертью девочки в новосибирской больнице, не дождавшейся реанимобиля, сообщается на сайте ведомства.

"По указанию председателя СК России взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ряд доследственных проверок и уголовных дел, находящихся в производстве территориальных следственных органов Следственного комитета", - говорится в сообщении.

В СМИ попала история о семилетней девочке, которая умерла в новосибирской больнице в ожидании реанимобиля. Ребенок находился в медучреждении из-за редкого генетического заболевания, и ей не смогли в полной мере оказать помощь в стадии обострения болезни. По факту смерти девочки СК организовано проведение доследственной проверки.

По информации Telegram-канала RT, девочка лежала в детской клинической больнице с редким генетическим заболеванием, которое вызывает эпилептические припадки. В ночь на 21 января она почувствовала себя плохо, начался приступ.

"Дежуривший в эту ночь невролог осмотрел девочку. У неё не было сердцебиения и дыхания. Врач вызвал реанимобиль. Согласно нормативам, время в пути реанимационной бригады занимает до 20 минут. Машина прибыла через 14, но спасти девочку не удалось", - сообщалось в Telegram-канале.