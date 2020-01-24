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Число жертв пожара в Перу возросло до восьми человек
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РИА Новости

Число жертв пожара в Перу возросло до восьми человек

16:51 24.01.2020
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© REUTERS / Sebastian CastanedaСледователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020
Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - РИА Новости. Число жертв пожара в столице Перу, произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, возросло до восьми, сообщает местное агентство Andina со ссылкой на данные минздрава.
Ранее сообщалось о пяти погибших и более 40 пострадавших. Некоторые имеют ожоги от 80 до 90% тела.
Утром в четверг автоцистерна врезалась в здание автомастерской на окраине Лимы. Столкновение привело к взрыву и сильному пожару, который распространился на три жилых здания поблизости. Всего повреждения получили около 20 домов.
Власти увеличили часы работы пунктов по приему крови в ряде больниц. Для семей, вынужденных покинуть поврежденные дома, ставят временные жилые модули, их снабжают едой и водой.
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