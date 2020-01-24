Число жертв пожара в Перу возросло до восьми человек

Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020

Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - РИА Новости. Число жертв пожара в столице Число жертв пожара в столице Перу , произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, возросло до восьми, сообщает местное агентство Andina со ссылкой на данные минздрава.

Ранее сообщалось о пяти погибших и более 40 пострадавших. Некоторые имеют ожоги от 80 до 90% тела.

Утром в четверг автоцистерна врезалась в здание автомастерской на окраине Лимы. Столкновение привело к взрыву и сильному пожару, который распространился на три жилых здания поблизости. Всего повреждения получили около 20 домов.

Власти увеличили часы работы пунктов по приему крови в ряде больниц. Для семей, вынужденных покинуть поврежденные дома, ставят временные жилые модули, их снабжают едой и водой.