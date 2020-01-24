Число жертв пожара в Перу возросло до восьми человек

Ранее сообщалось о пяти погибших и более 40 пострадавших. Некоторые имеют ожоги от 80 до 90% тела.
Утром в четверг автоцистерна врезалась в здание автомастерской на окраине Лимы. Столкновение привело к взрыву и сильному пожару, который распространился на три жилых здания поблизости. Всего повреждения получили около 20 домов.
Власти увеличили часы работы пунктов по приему крови в ряде больниц. Для семей, вынужденных покинуть поврежденные дома, ставят временные жилые модули, их снабжают едой и водой.
Terrible tragedia la que acaban de sufrir en Lima , Perú , por la explosión y posterior incendio de un camión de la empresa de gas. Aún no de sabe cuántos muertos y heridos hay. pic.twitter.com/7SS0pC532t— F.I.A : Bolivariano (@Septentrion59V) January 24, 2020