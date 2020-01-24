В ГД оценили работу Мединского по военно-историческому просвещению

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мединского помощником главы государства. Кроме того, экс-министр сохранил пост руководителя РВИО

"Я желаю больших успехов Владимиру Ростиславовичу. На всех позициях у нас всегда с ним было взаимопонимание", - сказал Шаргунов. По его словам, очень важным было то, что министерство культуры добилось, в частности, существенного повышения числа зрителей российского кино и посетителей музеев. "Считаю, что поддержка отечественного кино – это крайне важная задача", - сказал он.

Также крайне важным является военно-историческое просвещение, подчеркнул Шаргунов. "У меня сыну 13 лет. И он с диким нетерпением ждал, когда же выйдет сериал "Рюриковичи", поддержанный Российским военно-историческим обществом", - признался Шаргунов.

"Делать исторические сюжеты ярко, занимательно, доступно и достоверно – это здорово", - отметил писатель.

По его словам, все проекты, связанные с возвращением исторической памяти, получали "горячую и сердечную" поддержку Минкультуры. В частности, по словам Шаргунова, речь идет о создании монументов и памятников воинам разных лет. "Это предмет нашего пристального внимания и страстного обсуждения", - добавил писатель.