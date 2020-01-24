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Культура
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В ГД оценили работу Мединского по военно-историческому просвещению
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РИА Новости

В ГД оценили работу Мединского по военно-историческому просвещению

16:51 24.01.2020 (обновлено: 18:50 24.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Сергей Шаргунов на пресс-конференции в Москве
Депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сохранение военно-исторической памяти было очень важной составляющей работы Минкультуры РФ под руководством Владимира Мединского, заявил журналистам писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.
В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мединского помощником главы государства. Кроме того, экс-министр сохранил пост руководителя РВИО.
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"Я желаю больших успехов Владимиру Ростиславовичу. На всех позициях у нас всегда с ним было взаимопонимание", - сказал Шаргунов. По его словам, очень важным было то, что министерство культуры добилось, в частности, существенного повышения числа зрителей российского кино и посетителей музеев. "Считаю, что поддержка отечественного кино – это крайне важная задача", - сказал он.
Также крайне важным является военно-историческое просвещение, подчеркнул Шаргунов. "У меня сыну 13 лет. И он с диким нетерпением ждал, когда же выйдет сериал "Рюриковичи", поддержанный Российским военно-историческим обществом", - признался Шаргунов.
"Делать исторические сюжеты ярко, занимательно, доступно и достоверно – это здорово", - отметил писатель.
По его словам, все проекты, связанные с возвращением исторической памяти, получали "горячую и сердечную" поддержку Минкультуры. В частности, по словам Шаргунова, речь идет о создании монументов и памятников воинам разных лет. "Это предмет нашего пристального внимания и страстного обсуждения", - добавил писатель.
Шаргунов напомнил, что "большой заслугой Минкультуры, РВИО и лично Мединского" стал проект по созданию монумента, посвященного Ржевской битве.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Вчера, 10:30
Биография Владимира Мединского
12100312
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КультураРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Сергей ШаргуновГосдума РФВладимир МединскийОбщество
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