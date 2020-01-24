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Спасатели ограничили доступ к зданию в Кузбассе, где обрушилась кровля
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РИА Новости

Спасатели ограничили доступ к зданию в Кузбассе, где обрушилась кровля

16:44 24.01.2020 (обновлено: 18:11 24.01.2020)
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Кемеровской области - КузбассуОбрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс"
Обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия Новотранс
© Фото : Следственное управление СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу
КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Спасатели ограничили доступ к опасным участкам здания в Прокопьевске Кемеровской области, где частично обрушилась кровля, решается вопрос о разборе конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, эвакуировались 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение. СК по Кемеровской области начал по данному факту доследственную проверку.
"Решается вопрос о разборе конструкций, на месте спасатели ограничили доступ к опасным участкам",  – сказали в пресс-службе регионального главка.
Как следует из сообщения, размещенной на сайте предприятия, кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" осуществляет деповской и грузовой ремонты грузовых вагонов, текущий и средний ремонт колесных пар, капитальный ремонт колесных пар, покраску кузовов вагонов и котлов цистерн, изготавливает колесные пары буксового узла.
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Следственный комитет РФКемеровоПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
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