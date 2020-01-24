Спасатели ограничили доступ к зданию в Кузбассе, где обрушилась кровля

Ранее сообщалось, что в вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, эвакуировались 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение. СК по Кемеровской области начал по данному факту доследственную проверку.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Решается вопрос о разборе конструкций, на месте спасатели ограничили доступ к опасным участкам", – сказали в пресс-службе регионального главка.

Как следует из сообщения, размещенной на сайте предприятия, кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" осуществляет деповской и грузовой ремонты грузовых вагонов, текущий и средний ремонт колесных пар, капитальный ремонт колесных пар, покраску кузовов вагонов и котлов цистерн, изготавливает колесные пары буксового узла.