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Санкционным компаниям разрешили не размещать бухотчеты в общем доступе
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РИА Новости

Санкционным компаниям разрешили не размещать бухотчеты в общем доступе

16:43 24.01.2020 (обновлено: 16:47 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Рособоронэкспорт"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО "Рособоронэкспорт". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ряд российских компаний, попавших под санкции иностранных государств, получили право не размещать в общем доступе свою бухгалтерскую отчетность, следует из постановления правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, освобождаются от предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения к нему в специализированный государственный информационный ресурс компании, которые в соответствии с законодательством о валютном регулировании включены в особый перечень санкционных компаний, формируемый ФНС.
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В такой перечень входят почти два десятка компаний, в том числе "Сургутнефтегаз", "Рособоронэкспорт", "Стройтрансгаз", "Концерн Калашников", "Алмаз-Антей", "Вертолеты России", Московская биржа, группа "Ренова" и другие.
"Вводимые иностранными государствами ограничительные меры (санкции) в отношении российских юридических лиц требуют принятия определенных мер, направленных на предупреждение негативных последствий действия мер ограничительного характера в отношении российских организаций", - отмечалось ранее в документах Минфина, который готовил проект этого документа. И одной из таких мер является ограничение доступа к информации компаний, отмечало министерство.
Указанный информационный ресурс является практически единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций, который активно используется гражданами, организациями, государственными органами, пояснял Минфин.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Реакция на санкцииВертолеты РоссииМихаил МишустинМинистерство финансов РФМосковская биржаРеноваКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"РособоронэкспортРоссияЭкономика
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