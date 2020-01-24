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Cirque du Soleil приостановила шоу в Китае из-за коронавируса
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РИА Новости

Cirque du Soleil приостановила шоу в Китае из-за коронавируса

16:43 24.01.2020
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© Cirque du SoleilCirque du Soleil
Cirque du Soleil
© Cirque du Soleil
Cirque du Soleil . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Канадская компания Cirque du Soleil приостановила свое постоянное шоу в Китае в связи с распространением нового типа коронавируса в стране, сообщает телеканал CBC со ссылкой на гендиректора компании Даниэля Ламара.
Ранее о временном приостановлении работы объявил Шанхайский тематический парк развлечений Disneyland. В пяти городах провинции Хубэй, где началась вспышка нового коронавируса, приостановили деятельность сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
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Постоянное шоу Cirque du Soleil - Land of Fantasy - проходит пять дней в неделю в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян, которая находится примерно в 700 километрах от города Ухань. Компания решила приостановить показы на неопределенный период в качестве меры предосторожности.
"Ханчжоу расположен далеко от центра эпидемии, однако в нынешних условиях лучше быть более осторожным", - заявил Ламар. Он отметил, что ни у кого из сотрудников Cirque du Soleil симптомов вируса не зафиксировано.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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Распространение нового коронавирусаDisneylandCirque du SoleilКитайMcDonald's CorporationУханьВ мире
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