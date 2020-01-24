Cirque du Soleil приостановила шоу в Китае из-за коронавируса

Постоянное шоу Cirque du Soleil - Land of Fantasy - проходит пять дней в неделю в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян, которая находится примерно в 700 километрах от города Ухань. Компания решила приостановить показы на неопределенный период в качестве меры предосторожности.

"Ханчжоу расположен далеко от центра эпидемии, однако в нынешних условиях лучше быть более осторожным", - заявил Ламар. Он отметил, что ни у кого из сотрудников Cirque du Soleil симптомов вируса не зафиксировано.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.