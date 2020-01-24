Новый посол Британии рассказала, как улучшить отношения с Россией

"Это непростой процесс, который требует времени, усилий дипломатов и, конечно, готовности стран к конструктивному диалогу", — сказала она.

Отношения между Москвой и Лондоном за последние несколько лет ухудшились из-за так называемого дела Скрипалей. В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.