Новый посол Британии рассказала, как улучшить отношения с Россией

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Новый посол Великобритании в России Дебора Броннерт считает, что для улучшения отношений между Москвой и Лондоном нужно восстановить доверие между правительствами, а это, по ее мнению, процесс непростой.
Отвечая РИА Новости на соответствующий вопрос, она указала, что, "прежде всего, необходимо начать с восстановления доверия между нашими правительствами".
"Это непростой процесс, который требует времени, усилий дипломатов и, конечно, готовности стран к конструктивному диалогу", — сказала она.
Отношения между Москвой и Лондоном за последние несколько лет ухудшились из-за так называемого дела Скрипалей. В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
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