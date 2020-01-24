Глава ФЕОР прокомментировал беспорядки во Франции

Ранее в январе радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, полиция ответила слезоточивым газом. Молодые люди в черных одеждах, скрывающие лица под масками, били витрины, окна офисов банков, поджигали урны.

"Глядя на те демонстрации, которые, как мы часто видим, происходят во Франции, я, честно говоря, даже не очень понимаю, как это может быть, чтобы правоохранительная система никак не реагировала, когда сжигаются магазины, машины… Когда те погромы, которые происходят в последнее время в столице Франции, являются частью "проявления свободы собраний", – я этого вообще не понимаю", - заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что Франция приняла в свое время колоссальное количество мигрантов, которых "почти не абсорбировали" районы в пригородах Парижа. По мнению Бороды, те силы, которые участвуют в погромах магазинов и учреждений в борьбе "за улучшение пособий" или с какими-то другими подобными целями, "очень легко перенаправить и на сами национальные меньшинства", и тогда уже эти люди пойдут "громить какую-то общину".

"Там есть районы, куда вообще не заезжает полиция, и они развиваются в рамках радикального ислама. И они французов как нацию не очень воспринимают, живут своими ценностями", - сказал президент ФЕОР.