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Религия и мировоззрение
2020-01-24T16:41+0300
https://ria.ru/20200124/1563838159.html
Глава ФЕОР прокомментировал беспорядки во Франции
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823801_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_2e2245df2c7ccad19b501cd6f54b92b3.jpg
РИА Новости

Глава ФЕОР прокомментировал беспорядки во Франции

16:41 24.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода опасается, что беспорядки в Париже могут поменять направленность и обрушиться на национальные меньшинства.
Ранее в январе радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, полиция ответила слезоточивым газом. Молодые люди в черных одеждах, скрывающие лица под масками, били витрины, окна офисов банков, поджигали урны.
"Глядя на те демонстрации, которые, как мы часто видим, происходят во Франции, я, честно говоря, даже не очень понимаю, как это может быть, чтобы правоохранительная система никак не реагировала, когда сжигаются магазины, машины… Когда те погромы, которые происходят в последнее время в столице Франции, являются частью "проявления свободы собраний", – я этого вообще не понимаю", - заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что Франция приняла в свое время колоссальное количество мигрантов, которых "почти не абсорбировали" районы в пригородах Парижа. По мнению Бороды, те силы, которые участвуют в погромах магазинов и учреждений в борьбе "за улучшение пособий" или с какими-то другими подобными целями, "очень легко перенаправить и на сами национальные меньшинства", и тогда уже эти люди пойдут "громить какую-то общину".
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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"Там есть районы, куда вообще не заезжает полиция, и они развиваются в рамках радикального ислама. И они французов как нацию не очень воспринимают, живут своими ценностями", - сказал президент ФЕОР.
Он призвал французскую сторону, а также другие страны Европы и США, где есть схожие проблемы, перенять опыт России. "И чем меньше будет самоуверенности, каких-то разных политических амбиций, ограничений для того, чтобы просто принять все то хорошее, что у нас есть, – тем меньше будет проявлений антисемитизма в других странах мира", - добавил раввин.
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Религия и мировоззрениеАкции протеста в ПарижеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаФранцияПарижВ мире
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