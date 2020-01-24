Глава ФЕОР призвал брать пример с России в борьбе с экстремизмом

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР) Александр Борода поставил Россию в пример другим странам как образец борьбы с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом и призвал поучиться тому, как государство обеспечивает правопорядок и безопасность.
"В Германии, которая, казалось бы, уже сделала всю работу над ошибками после Второй мировой войны, там всплеск антисемитизма… Буквально каждые две-три недели мы слышим что-то из Америки, Европы, Австралии, где происходят те или иные события. Безусловно, нам есть, что сказать позитивного, и мы в этом смысле открыто говорим: берите пример с России, смотрите на нас", - заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Еврейские общины в РФ, отметил он, "полностью находятся под защитой государства и правоохранительной системы".
"Смотрите на Россию, на то, как здесь организована борьба со всеми проявлениями ксенофобии… с любым проявлением экстремизма, религиозной ненависти", - подчеркнул раввин.
По словам Бороды, в стране, в частности, активно пресекается создание разных организаций - как в социальных сетях, так и юридических, - которые в своих программах, заявлениях дискриминируют какие-либо нации и общины. "И то же самое должны делать в других странах, более активно", - сказал президент ФЕОР.