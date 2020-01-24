Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-24T16:41+0300
https://ria.ru/20200124/1563838117.html
Глава ФЕОР призвал брать пример с России в борьбе с экстремизмом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_26877f8bb01af11fff9218e8349b086b.jpg
РИА Новости

Глава ФЕОР призвал брать пример с России в борьбе с экстремизмом

16:41 24.01.2020
264
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР) Александр Борода поставил Россию в пример другим странам как образец борьбы с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом и призвал поучиться тому, как государство обеспечивает правопорядок и безопасность.
"В Германии, которая, казалось бы, уже сделала всю работу над ошибками после Второй мировой войны, там всплеск антисемитизма… Буквально каждые две-три недели мы слышим что-то из Америки, Европы, Австралии, где происходят те или иные события. Безусловно, нам есть, что сказать позитивного, и мы в этом смысле открыто говорим: берите пример с России, смотрите на нас", - заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
29 ноября 2019, 16:10
Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма в России
Еврейские общины в РФ, отметил он, "полностью находятся под защитой государства и правоохранительной системы".
"Смотрите на Россию, на то, как здесь организована борьба со всеми проявлениями ксенофобии… с любым проявлением экстремизма, религиозной ненависти", - подчеркнул раввин.
По словам Бороды, в стране, в частности, активно пресекается создание разных организаций - как в социальных сетях, так и юридических, - которые в своих программах, заявлениях дискриминируют какие-либо нации и общины. "И то же самое должны делать в других странах, более активно", - сказал президент ФЕОР.
1700001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаРоссия
Рекомендуем
Дебора Броннерт
Новый посол Британии рассказала, как улучшить отношения с Россией
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Глава ФЕОР прокомментировал беспорядки во Франции
Логотип ОАО Рособоронэкспорт
Санкционным компаниям разрешили не размещать бухотчеты в общем доступе
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил о "жестком антимайдане" в связи с назначениями в ГБР
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
В Совфеде раскритиковали слова Пенса об освобождении "Аушвица"
Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
Историк рассказал о причинах замалчивания правды об Освенциме
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве
Эксперты прокомментировали документы ЦРУ об "агенте Гитлера" Бандере
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Глава ФЕОР отметил, что еврейской общине России не хватает синагог
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Цех розлива коньяка
В Беслане начали проверку после увольнения 120 работников завода
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Флаги Европейского союза и Великобритании
СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
Дебора Броннерт
Британский посол рассказала о влиянии Brexit на отношения с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Лента новостейМолния