Глава ФЕОР призвал брать пример с России в борьбе с экстремизмом

"В Германии, которая, казалось бы, уже сделала всю работу над ошибками после Второй мировой войны, там всплеск антисемитизма… Буквально каждые две-три недели мы слышим что-то из Америки, Европы, Австралии, где происходят те или иные события. Безусловно, нам есть, что сказать позитивного, и мы в этом смысле открыто говорим: берите пример с России, смотрите на нас", - заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Еврейские общины в РФ, отметил он, "полностью находятся под защитой государства и правоохранительной системы".

"Смотрите на Россию, на то, как здесь организована борьба со всеми проявлениями ксенофобии… с любым проявлением экстремизма, религиозной ненависти", - подчеркнул раввин.