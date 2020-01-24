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Историк рассказал о причинах замалчивания правды об Освенциме
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РИА Новости

Историк рассказал о причинах замалчивания правды об Освенциме

16:40 24.01.2020
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© РИА Новости / РИА НовостиБараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
© РИА Новости / РИА Новости
Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сегодня западным политикам не выгодно делать акцент на том, что Красная армия освободила лагерь смерти в Освенциме, из-за сложных отношений между странами, заявил в пятницу бывший директор Центрального архива Минобороны, директор Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс в своем выступлении на V Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме, говоря об Освенциме, ни разу не упомянул, чьи именно солдаты освобождали лагерь смерти.
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"Говорить об Освенциме и не упоминать, что его освободила Красная армия, цинично. Это делается в угоду складывающейся политической конъюнктуре ", - заявил Пермяков.
Историк считает, что это замалчивание исторических фактов.
"Красная армия, 1-й Украинский фронт проводил Висло-Одерскую наступательную операцию. В рамках этой операции 60-й армии была поставлена задача с минимальными потерями освободить Силезский промышленный район, в котором находился лагерь Освенцим. Упоминания о потерях с немецкой стороны и наших войск ... Это все задокументировано и неоспоримо", - заявил историк.
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Майкл ПенсКрасная армия (РККА)ОсвенцимМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИерусалимСШАВ мире
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