Историк рассказал о причинах замалчивания правды об Освенциме

"Красная армия, 1-й Украинский фронт проводил Висло-Одерскую наступательную операцию. В рамках этой операции 60-й армии была поставлена задача с минимальными потерями освободить Силезский промышленный район, в котором находился лагерь Освенцим. Упоминания о потерях с немецкой стороны и наших войск ... Это все задокументировано и неоспоримо", - заявил историк.