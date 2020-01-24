Глава ФЕОР отметил, что еврейской общине России не хватает синагог

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Еврейской общине России не хватает раввинов и синагог, только в Москве нужно открыть около 40, заявил в пятницу президент Еврейской общине России не хватает раввинов и синагог, только в Москве нужно открыть около 40, заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода

"Ощущается нехватка раввинов, потому что темп развития еврейской жизни существенно ниже, чем потребности", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, каждый год духовные учебные академии выпускают 5-10 раввинов, но "есть города, где все еще требуются раввины". "Мы надеемся, что догоним время, и кадров хватит на всех", - заявил он.

Борода отметил, что только в Москве проживают полмиллиона евреев, примерно по 50-70 в каждом административном округе, и у них не всегда есть синагога рядом с домом. "По еврейской традиции, люди должны ходить в синагогу шаговой доступности. Есть большие районы, в которых еще нет ни синагог, ни еврейских центров. В том числе и потому, что нам не хватает раввинов. Мы каждый год открываем 3-4 центра и понимаем, что надо еще много работать", - сказал Борода.

Комментируя это заявление РИА Новости, Борода сообщил, что в Москве нужно построить 40 синагог. "В Москве функционирует около 40 синагог. Это и большие центры, и небольшие помещения. Думаю, нужно еще столько же. Причем синагога – это не только место для молитвы, но и для трапез, досуга, обучения детей", - сказал Борода РИА Новости.

Он добавил, что в некоторых городах синагоги открываться не будут, поскольку не будут востребованы из-за процессов миграции. "Есть места, где еврейская община не будет развиваться из-за миграции: молодежь переезжает в купные города", - сказал Борода. В качестве примера он привел миграцию из Биробиджана в Хабаровск, где больше возможностей для образования, работы.