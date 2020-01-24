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Религия и мировоззрение
2020-01-24T19:22+0300
https://ria.ru/20200124/1563837604.html
Глава ФЕОР отметил, что еврейской общине России не хватает синагог
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РИА Новости

Глава ФЕОР отметил, что еврейской общине России не хватает синагог

16:36 24.01.2020 (обновлено: 19:22 24.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Еврейской общине России не хватает раввинов и синагог, только в Москве нужно открыть около 40, заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.
"Ощущается нехватка раввинов, потому что темп развития еврейской жизни существенно ниже, чем потребности", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, каждый год духовные учебные академии выпускают 5-10 раввинов, но "есть города, где все еще требуются раввины". "Мы надеемся, что догоним время, и кадров хватит на всех", - заявил он.
Борода отметил, что только в Москве проживают полмиллиона евреев, примерно по 50-70 в каждом административном округе, и у них не всегда есть синагога рядом с домом. "По еврейской традиции, люди должны ходить в синагогу шаговой доступности. Есть большие районы, в которых еще нет ни синагог, ни еврейских центров. В том числе и потому, что нам не хватает раввинов. Мы каждый год открываем 3-4 центра и понимаем, что надо еще много работать", - сказал Борода.
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Комментируя это заявление РИА Новости, Борода сообщил, что в Москве нужно построить 40 синагог. "В Москве функционирует около 40 синагог. Это и большие центры, и небольшие помещения. Думаю, нужно еще столько же. Причем синагога – это не только место для молитвы, но и для трапез, досуга, обучения детей", - сказал Борода РИА Новости.
Он добавил, что в некоторых городах синагоги открываться не будут, поскольку не будут востребованы из-за процессов миграции. "Есть места, где еврейская община не будет развиваться из-за миграции: молодежь переезжает в купные города", - сказал Борода. В качестве примера он привел миграцию из Биробиджана в Хабаровск, где больше возможностей для образования, работы.
Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры.
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105320115
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениерелигияРоссия сегодняФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМоскваХабаровскРоссияОбщество
Популярные комментарии
Евреи основали государство под названием Россия которое мы произносим с гордостью!
24 января, 16:50
Дед Паша
2210005
Да все самое лучшее, на что не посмотреть, кино, музыка, наука, медицина в всем этом участвовали евреи. Перечитайте о достижениях в времена развития СССР.
24 января, 16:57
Фролов Борис
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