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Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР, если будет в стране
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РИА Новости

Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР, если будет в стране

16:33 24.01.2020 (обновлено: 16:54 24.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 24 января 2020
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 24 января 2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 24 января 2020
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос 31 января в Госбюро расследований, если будет в стране.
Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.
"Если я буду в стране - я точно приду. Если таким способом они хотят остановить мою международную деятельность, друзья, проблема не в том, что я хочу съездить, чтобы попутешествовать, проблема в том, что в результате непрофессиональных действий властей рушится международная коалиция в поддержку Украины", - заявил Порошенко журналистам в пятницу после допроса.
По его словам, следующий допрос назначен по делу украинских моряков, задержанных ранее за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 24 января 2020
Вчера, 15:58
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Комментируя прошедший в пятницу допрос, Порошенко назвал его "плохим спектаклем" по делу подписания минских соглашений. Экс-президент также заявил, что его политическое преследование вредит Украине на международной арене. "Безусловно все это носит характер политических преследований. Если это месть Порошенко со стороны руководства страны и правоохранительных органов - пожалуйста, но эти действия вредят Украине и подрывают минские соглашения и право Украины не самозащиту", - сказал Порошенко.
На Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.
В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
19 января, 13:50
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Государственное бюро расследований УкраиныПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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