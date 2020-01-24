Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР, если будет в стране

КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос 31 января в Госбюро расследований , если будет в стране.

Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

"Если я буду в стране - я точно приду. Если таким способом они хотят остановить мою международную деятельность, друзья, проблема не в том, что я хочу съездить, чтобы попутешествовать, проблема в том, что в результате непрофессиональных действий властей рушится международная коалиция в поддержку Украины", - заявил Порошенко журналистам в пятницу после допроса.

По его словам, следующий допрос назначен по делу украинских моряков, задержанных ранее за нарушение границы РФ в Керченском проливе.

Комментируя прошедший в пятницу допрос, Порошенко назвал его "плохим спектаклем" по делу подписания минских соглашений. Экс-президент также заявил, что его политическое преследование вредит Украине на международной арене. "Безусловно все это носит характер политических преследований. Если это месть Порошенко со стороны руководства страны и правоохранительных органов - пожалуйста, но эти действия вредят Украине и подрывают минские соглашения и право Украины не самозащиту", - сказал Порошенко.

На Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.