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Врач перечислил первые признаки рака кожи
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РИА Новости

Врач перечислил первые признаки рака кожи

16:35 24.01.2020 (обновлено: 17:26 24.01.2020)
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© Fotolia / Fly_dragonflyОбследование
Обследование
© Fotolia / Fly_dragonfly
Обследование. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал, как обнаружить рак кожи на ранней стадии.
Он отметил, что важно следить за состоянием кожи.
Незаживающие ранки, а также растущие пятна с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок или веснушек, должны насторожить человека.
Еще одним признаком заболевания может быть увеличение лимфоузлов, а также постоянная усталость, снижение аппетита и веса.
В случае обнаружения этих симптомов следует обратиться ко врачу.
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онкологияМоскваМосковская областьОбщество
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