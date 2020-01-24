Врач перечислил первые признаки рака кожи

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заведующий отделением опухолей мягких тканей Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал , как обнаружить рак кожи на ранней стадии.

Он отметил, что важно следить за состоянием кожи.

Незаживающие ранки, а также растущие пятна с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок или веснушек, должны насторожить человека.

Еще одним признаком заболевания может быть увеличение лимфоузлов, а также постоянная усталость, снижение аппетита и веса.