Врач перечислил первые признаки рака кожи

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал, как обнаружить рак кожи на ранней стадии.
Он отметил, что важно следить за состоянием кожи.
Незаживающие ранки, а также растущие пятна с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок или веснушек, должны насторожить человека.
Еще одним признаком заболевания может быть увеличение лимфоузлов, а также постоянная усталость, снижение аппетита и веса.
В случае обнаружения этих симптомов следует обратиться ко врачу.
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