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Французский МИД отказался комментировать вопрос о Виннике
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РИА Новости

Французский МИД отказался комментировать вопрос о Виннике

16:28 24.01.2020 (обновлено: 16:31 24.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Представители МИД Франции не стали комментировать ситуацию вокруг доставленного из Греции россиянина Александра Винника, посоветовав обратиться в министерство юстиции страны.
"Поскольку речь идет о текущей юридической процедуре, мы направляем вас в министерство юстиции", - сообщил представитель ведомства в ходе брифинга в пятницу.
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Ранее французский адвокат Винника Ариан Зимра сообщила РИА Новости, что мужчина находится в парижской больнице Hotel Dieu. Ожидается, что судья по свободам и заключению примет решение об условиях его предварительного заключения во вторник, 28 января.
В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Как написала адвокат Зои Константопулу, это произошло еще до того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов Винника на выдачу его во Францию и США.
Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
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Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
По решению следователя и прокурора суда Парижа был издан ордер на арест Винника. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации". Запрос на экстрадицию направлен 15 июня 2018 года как "срочный". Авторы запроса просили "проинформировать относительно предполагаемой даты выдачи". При этом европейский ордер действует 90 дней.
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Дело Александра ВинникаЗои КонстантопулуАлександр ВинникМИД Франции‎ФранцияГрецияРоссияСШАВ мире
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