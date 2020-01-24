На Мадагаскаре тринадцать человек погибли из-за проливных дождей

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, еще 19 пропали без вести на Тринадцать человек погибли, еще 19 пропали без вести на Мадагаскаре из-за проливных дождей, говорится в заявлении национального бюро управления рисками и стихийными бедствиями (BNGRC) в Facebook

Как сообщается в заявлении бюро, более семи тысяч человек остались без крова.

По данным местной газеты L'Express, дожди на острове не прекращаются на протяжении нескольких дней. Власти проводят эвакуацию жителей пострадавших районов.