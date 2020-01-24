На Мадагаскаре тринадцать человек погибли из-за проливных дождей

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, еще 19 пропали без вести на Мадагаскаре из-за проливных дождей, говорится в заявлении национального бюро управления рисками и стихийными бедствиями (BNGRC) в Facebook.
Как сообщается в заявлении бюро, более семи тысяч человек остались без крова.
По данным местной газеты L'Express, дожди на острове не прекращаются на протяжении нескольких дней. Власти проводят эвакуацию жителей пострадавших районов.
Ранее в декабре 2019 года на Мадагаскар обрушился циклон "Бельна", унесший жизни девяти человек. Шторм снес крыши более 80% зданий города Соалала на западе Мадагаскара. Дома более 1,4 тысячи человек были разрушены, повреждены или затоплены.
#Madagascar #weather report: heavy #rains. @dundeeuni raw satellite images enhanced with #opensource solutions on #linux/#debian/#BSD workstations and #AWS pic.twitter.com/uKhSHhGWQS— Joetke (@joetke) January 20, 2020