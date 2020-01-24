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СК в Кузбассе начал проверку после обрушения кровли на предприятии
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РИА Новости

СК в Кузбассе начал проверку после обрушения кровли на предприятии

16:25 24.01.2020 (обновлено: 18:10 24.01.2020)
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Кемеровской области - КузбассуОбрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс"
Обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия Новотранс
© Фото : Следственное управление СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу
Обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс"
КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту частичного обрушения кровли одного из цехов на вагоноремонтном предприятии в Прокопьевске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Двадцать четвертого января текущего года около 18 часов (местного времени) поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что около 17 часов 30 минут (местного времени) рабочие, находящиеся на смене, услышали треск, после чего незамедлительно вышли из здания. В этот момент произошло обрушение кровли.
Отмечается, что на данный момент имеется информация о том, что в больницу обратилась 47-летняя женщина с ушибленной раной, которая не госпитализирована. Информации о других пострадавших нет.
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Подчеркивается, что на данный момент в здании работают сотрудники МЧС. Следователи территориального следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным регионального центра медицины катастроф, пострадавшую отвезли в больницу, но впоследствии отпустили на амбулаторное лечение.
Группа компаний "Новотранс" отправила комиссию на место ЧП для выяснения обстоятельств случившегося.
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Следственный комитет РФПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
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