СК в Кузбассе начал проверку после обрушения кровли на предприятии

КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту частичного обрушения кровли одного из цехов на вагоноремонтном предприятии в Следователи начали проверку по факту частичного обрушения кровли одного из цехов на вагоноремонтном предприятии в Прокопьевске , сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области

"Двадцать четвертого января текущего года около 18 часов (местного времени) поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что около 17 часов 30 минут (местного времени) рабочие, находящиеся на смене, услышали треск, после чего незамедлительно вышли из здания. В этот момент произошло обрушение кровли.

Отмечается, что на данный момент имеется информация о том, что в больницу обратилась 47-летняя женщина с ушибленной раной, которая не госпитализирована. Информации о других пострадавших нет.

Подчеркивается, что на данный момент в здании работают сотрудники МЧС. Следователи территориального следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным регионального центра медицины катастроф, пострадавшую отвезли в больницу, но впоследствии отпустили на амбулаторное лечение.

Группа компаний "Новотранс" отправила комиссию на место ЧП для выяснения обстоятельств случившегося.