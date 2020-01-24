Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном, поскольку знает, "что такое безопасность", и у него есть помощник, который при необходимости может принести гаджет.
"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - цитирует Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю… Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - сказал Лукашенко.
Он также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.
В ноябре 2019 года Лукашенко сообщил, что в республике тестируют "секретную" мобильную связь правительственного уровня, но у нее пока есть ряд недостатков, которые нужно устранить. Тогда же Совбез Белоруссии пообещал обеспечить руководство страны "закрытой" мобильной связью хорошего качества уже в 2020 году.