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Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона
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РИА Новости

Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона

16:25 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном, поскольку знает, "что такое безопасность", и у него есть помощник, который при необходимости может принести гаджет.
"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - цитирует Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь.
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По словам главы государства, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю… Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - сказал Лукашенко.
Он также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.
В ноябре 2019 года Лукашенко сообщил, что в республике тестируют "секретную" мобильную связь правительственного уровня, но у нее пока есть ряд недостатков, которые нужно устранить. Тогда же Совбез Белоруссии пообещал обеспечить руководство страны "закрытой" мобильной связью хорошего качества уже в 2020 году.
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