Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона

По словам главы государства, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю… Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - сказал Лукашенко.