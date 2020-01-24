В Совфеде раскритиковали слова Пенса об освобождении "Аушвица"

В своем выступлении вице-президент США Майк Пенс на форуме в Израиле, говоря про "Аушвиц", предпочел не упоминать, что лагерь был освобожден советской армией. Он лишь ограничился словами про абстрактных военнослужащих. По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили семь тысяч заключенных и записи, задокументировавшие самое крупное массовое убийство в истории.

"Они мистификаторы истории. Сами понимают, что врут, но врут самозабвенно. Наплевав на документы, на архивы", - отметил Морозов.

По его словам, американцы едва форсировали Ламанш. "И если бы немцы не перебросили дивизии с побережья на Восточный фронт, ещё неизвестно, чем бы кончилось их участие во Второй мировой войне", - добавил он.