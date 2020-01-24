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В Совфеде раскритиковали слова Пенса об освобождении "Аушвица"
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РИА Новости

В Совфеде раскритиковали слова Пенса об освобождении "Аушвица"

16:25 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США, стараясь умолчать о решающей роли Советского Союза в победе над фашизмом, самозабвенно врут о Второй мировой войне, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
В своем выступлении вице-президент США Майк Пенс на форуме в Израиле, говоря про "Аушвиц", предпочел не упоминать, что лагерь был освобожден советской армией. Он лишь ограничился словами про абстрактных военнослужащих. По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили семь тысяч заключенных и записи, задокументировавшие самое крупное массовое убийство в истории.
"Они мистификаторы истории. Сами понимают, что врут, но врут самозабвенно. Наплевав на документы, на архивы", - отметил Морозов.
По его словам, американцы едва форсировали Ламанш. "И если бы немцы не перебросили дивизии с побережья на Восточный фронт, ещё неизвестно, чем бы кончилось их участие во Второй мировой войне", - добавил он.
"Это политические Альхены (завхоз из "Двенадцати стульев"). Воруют, краснеют, но ничего с собой поделать не могут", - заключил Морозов. -0-
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23 января, 19:24
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