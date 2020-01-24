Лекция о Борисе Пастернаке

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30 января в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт лекция на тему: "Борис Пастернак: о чем молчат книги?". Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.