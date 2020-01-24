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Лекция о Борисе Пастернаке
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РИА Новости

Лекция о Борисе Пастернаке

16:17 24.01.2020 (обновлено: 16:21 24.01.2020)
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30 января в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт лекция на тему: "Борис Пастернак: о чем молчат книги?". Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – директор Дома-музея Б.Л. Пастернака Ирина ЕРИСАНОВА.

Лекция приурочена к 130-летию гениального русского поэта, писателя и переводчика Бориса Пастернака. Для кого на самом деле создавался роман "Доктор Живаго"? Почему поэт отказался от Нобелевской премии? О чем он писал в письмах Сталину? Кто виновен в смерти гения?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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