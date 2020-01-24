Лекция о Борисе Пастернаке

Лектор – директор Дома-музея Б.Л. Пастернака Ирина ЕРИСАНОВА.
Лекция приурочена к 130-летию гениального русского поэта, писателя и переводчика Бориса Пастернака. Для кого на самом деле создавался роман "Доктор Живаго"? Почему поэт отказался от Нобелевской премии? О чем он писал в письмах Сталину? Кто виновен в смерти гения?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Лекция приурочена к 130-летию гениального русского поэта, писателя и переводчика Бориса Пастернака. Для кого на самом деле создавался роман "Доктор Живаго"? Почему поэт отказался от Нобелевской премии? О чем он писал в письмах Сталину? Кто виновен в смерти гения?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/