В Туле выпустили почтовую марку, посвященную 500-летию кремля

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 500-летию Тульского кремля, состоялась 22 января на заседании оргкомитета празднования юбилея, сообщается на портале правительства Тульской области.

"Это не только большая гордость для туляков, долгожданное событие для филателистов, но и средство продвижения региона как в России, так и за рубежом", – подчеркнула в ходе мероприятия зампред правительства региона Ольга Гремякова.

Первый экземпляр юбилейной марки передан на хранение в Тульское музейное объединение. Всего выпущено 25 тысяч почтовых марок с изображением местного кремля номиналом 120 рублей. Их можно будет приобрести в почтовых отделениях во всех регионах страны.

Гремякова также сообщила, что разработан проект почтового конверта с символикой 500-летия Тульского кремля. В продажу такие конверты поступят в марте.

Помимо этого зампред правительства региона напомнила, что в рамках празднования юбилея проводится и масштабная научно-исследовательская работа: по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в школьные учебники по истории будет включен раздел о Большой засечной черте и ее роли в обороне Российского государства.