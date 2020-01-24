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В Туле выпустили почтовую марку, посвященную 500-летию кремля
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РИА Новости

В Туле выпустили почтовую марку, посвященную 500-летию кремля

16:21 24.01.2020
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© тульский-кремль.рфПочтовая марка, выпущенная к 500-летию Тульского кремля
Почтовая марка, выпущенная к 500-летию Тульского кремля
© тульский-кремль.рф
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 500-летию Тульского кремля, состоялась 22 января на заседании оргкомитета празднования юбилея, сообщается на портале правительства Тульской области.
"Это не только большая гордость для туляков, долгожданное событие для филателистов, но и средство продвижения региона как в России, так и за рубежом", – подчеркнула в ходе мероприятия зампред правительства региона Ольга Гремякова.
Первый экземпляр юбилейной марки передан на хранение в Тульское музейное объединение. Всего выпущено 25 тысяч почтовых марок с изображением местного кремля номиналом 120 рублей. Их можно будет приобрести в почтовых отделениях во всех регионах страны.
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К 500-летию Тульского кремля пройдут праздничные мероприятия
Гремякова также сообщила, что разработан проект почтового конверта с символикой 500-летия Тульского кремля. В продажу такие конверты поступят в марте.
Помимо этого зампред правительства региона напомнила, что в рамках празднования юбилея проводится и масштабная научно-исследовательская работа: по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в школьные учебники по истории будет включен раздел о Большой засечной черте и ее роли в обороне Российского государства.
В ходе заседания также обсуждалась концепция празднования юбилея в 2020 году. Торжества стартуют во всех 11 городах Большой засечной черты уже с июня. Итогом праздничных мероприятий в Туле станет трехдневный фестиваль "Засечная черта".
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500-летие Тульского кремляТула
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