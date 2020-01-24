Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T16:18+0300
https://ria.ru/20200124/1563835994.html
Челябинские студенты предложили закрепить роль молодежи в Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/91/1563559151_0:123:3128:1883_1036x0_80_0_0_fc6c39cddc75bc6a04e0e68b66faaebf.jpg
РИА Новости

Челябинские студенты предложили закрепить роль молодежи в Конституции

16:18 24.01.2020
201
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСолдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Студент Челябинского государственного университета предложил внести в Конституцию РФ поправку, утверждающую роль молодежи в развитии общества, все предложения будут обсуждаться региональной рабочей группой в областном законодательном собрании, сообщил председатель ЗС Владимир Мякуш.
Мякуш вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений и внесению изменений в Конституцию РФ. В пятницу он встретился со студентами Челябинского госуниверситета, темой встречи было обсуждение послания президента России и изменения в Конституцию РФ.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
23 января, 13:28Послание президента России Федеральному собранию
Совфед учтет предложения депутатов в работе над проектом о Конституции
"Прозвучало предложение по поправкам, касающееся непосредственно молодежи. Один молодой человек предложил внести поправку в конституцию, именно утверждающую роль молодежи в развитии нашего общества… Я предложил подготовить их поправки, чтобы мы обсудили в законодательном собрании Челябинской области вопросы между первым и вторым чтением закона, который будет рассматривать Госдума, чтобы они могли внести свои поправки", - сказал Мякуш журналистам.
Он добавил, что в регионе создана рабочая группа на уровне заксобрания, которая будет собирать предложения для внесения предложений на федеральный уровень.
"Будем делать так, чтобы ни одна поправка не осталась без внимания и на федеральном, и на региональном уровне", - сказал председатель ЗС.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:06
Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию
2300013
Обсудить 4
Конституция РФГосдума РФЧелябинскОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о трудоустройстве иностранных студентов
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил о "жестком антимайдане" в связи с назначениями в ГБР
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата назвала факторы, сдерживающие развитие вузов в регионах
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Новый министр просвещения пожелал студентам верить в свои силы
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Пожар в Томской области
Установили личность 12-го погибшего при пожаре в Томской области
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
В Совфеде раскритиковали слова Пенса об освобождении "Аушвица"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов - победителями и призерами олимпиад и конкурсов в области науки, искусства и спорта, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус
В конкурсе "Учитель будущего" смогут участвовать студенты педвузов
Ольга Васильева
Голикова заявила, что Васильева продолжит работу по линии образования
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
В Израиле раскритиковали планы Трампа по обнародованию "сделки века"
Рабочий у насосной станции в Белоруссии
Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию
Студенты в перерыве между лекциями
Российские студенты стали более требовательны к вузам, заявил эксперт
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Омске пьяный мужчина избил двух фельдшеров "скорой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Лента новостейМолния