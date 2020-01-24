Челябинские студенты предложили закрепить роль молодежи в Конституции

ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Студент Челябинского государственного университета предложил внести в Студент Челябинского государственного университета предложил внести в Конституцию РФ поправку, утверждающую роль молодежи в развитии общества, все предложения будут обсуждаться региональной рабочей группой в областном законодательном собрании, сообщил председатель ЗС Владимир Мякуш.

Мякуш вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений и внесению изменений в Конституцию РФ. В пятницу он встретился со студентами Челябинского госуниверситета, темой встречи было обсуждение послания президента России и изменения в Конституцию РФ.

"Прозвучало предложение по поправкам, касающееся непосредственно молодежи. Один молодой человек предложил внести поправку в конституцию, именно утверждающую роль молодежи в развитии нашего общества… Я предложил подготовить их поправки, чтобы мы обсудили в законодательном собрании Челябинской области вопросы между первым и вторым чтением закона, который будет рассматривать Госдума , чтобы они могли внести свои поправки", - сказал Мякуш журналистам.

Он добавил, что в регионе создана рабочая группа на уровне заксобрания, которая будет собирать предложения для внесения предложений на федеральный уровень.