СМИ: в Иордании начались демонстрации против поставок газа из Израиля

Демонстранты организовали шествие под лозунгом "осуждения предательства", закончившееся митингами у зданий министерства энергетики и Национальной энергетической компании, сообщает агентство. Участники акции добиваются отмены поставок "украденного палестинского газа" в страну, называя "преступлением" и "предательством" заключение соглашения о снабжении Иордании газом с израильских месторождений.
2 декабря 2019, 15:09Иордания осудила планы Израиля по созданию нового поселения в Хевроне
Поставки израильского газа начались 1 января 2020 года в рамках экспериментального периода, который, как изначально планировалось, должен продлиться три месяца.
Консорциум во главе с американской Noble Energy, разрабатывающий израильское газовое месторождение "Левиафан", подписал в сентябре 2016 года соглашение о поставках газа Национальной энергетической компании Иордании (National Electric Power Company Ltd., NEPCO). Газ должен использоваться для выработки электроэнергии. В рамках соглашения Noble Energy и партнеры по консорциуму обязались поставить около 1,6 триллиона кубических футов (45,3 миллиарда кубометров) газа с месторождения "Левиафан" на протяжении 15 лет. Выручка от сделки оценивается приблизительно в 10 миллиардов долларов.
Власти Иордании ранее заявили, что данный проект позволит сэкономить на электроэнергии порядка 700 миллионов иорданских динаров (более одного миллиарда долларов). Однако начало поставок ознаменовалось массовыми народными акциями протеста, после чего 19 января парламент Иордании большинством голосов выступил против импорта газа из Израиля. Решение направлено на рассмотрение правительства.