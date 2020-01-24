СМИ: в Иордании начались демонстрации против поставок газа из Израиля

КАИР, 24 янв - РИА Новости. Иорданцы вышли на улицы столицы Иорданцы вышли на улицы столицы Аммана в пятницу, чтобы вновь призвать правительство отказаться от поставок израильского газа в королевство, сообщает информационное агентство Ammon

Демонстранты организовали шествие под лозунгом "осуждения предательства", закончившееся митингами у зданий министерства энергетики и Национальной энергетической компании, сообщает агентство. Участники акции добиваются отмены поставок "украденного палестинского газа" в страну, называя "преступлением" и "предательством" заключение соглашения о снабжении Иордании газом с израильских месторождений.

Поставки израильского газа начались 1 января 2020 года в рамках экспериментального периода, который, как изначально планировалось, должен продлиться три месяца.

Консорциум во главе с американской Noble Energy, разрабатывающий израильское газовое месторождение "Левиафан", подписал в сентябре 2016 года соглашение о поставках газа Национальной энергетической компании Иордании (National Electric Power Company Ltd., NEPCO). Газ должен использоваться для выработки электроэнергии. В рамках соглашения Noble Energy и партнеры по консорциуму обязались поставить около 1,6 триллиона кубических футов (45,3 миллиарда кубометров) газа с месторождения "Левиафан" на протяжении 15 лет. Выручка от сделки оценивается приблизительно в 10 миллиардов долларов.