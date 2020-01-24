Население России сокращается второй год подряд

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Это на 35 622 человека (0,02 процента) меньше, чем на начало 2019 года.
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При этом за период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года численность населения сократилась почти на 100 тысяч человек.
Опубликованный ведомством документ дает предварительную оценку, которая не учитывает естественный прирост и сальдо миграции.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что рождаемость в стране снова падает, Россия вступила в сложный демографический период. Глава государства призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия и предложил для этого целый ряд мер, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение этой выплаты на первого.
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