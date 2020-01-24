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Население России сокращается второй год подряд
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РИА Новости

Население России сокращается второй год подряд

16:15 24.01.2020 (обновлено: 17:28 24.01.2020)
31764
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Это на 35 622 человека (0,02 процента) меньше, чем на начало 2019 года.
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При этом за период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года численность населения сократилась почти на 100 тысяч человек.
Опубликованный ведомством документ дает предварительную оценку, которая не учитывает естественный прирост и сальдо миграции.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что рождаемость в стране снова падает, Россия вступила в сложный демографический период. Глава государства призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия и предложил для этого целый ряд мер, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение этой выплаты на первого.
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РосстатЭкономикаРоссияОбщество
Популярные комментарии
А вы как-нибудь сходите и заберите ребенка из школы или садика и заодно обратите внимание на то, кто с ним учится!! Там из коренного населения меньше половины насчитаете, остальные из бывших республик. А они сюда уже не просто приезжают, они здесь уже размножаются! Вот это и есть “достижение” этих управленцев. Если всех азиатов убрать из страны, то на улицах людей не останется… И сокращение населения совсем не покажется вам микроскопическим.
24 января, 17:12
АAАлександр Alexandr
1331111111
Учитывая глубину демографической ямы от "святых 90х", это падение - микроскопическое, и власти очень хорошо потрудились, чтобы это падение не было минус миллион.
24 января, 16:31
Егор Иояо
2961116104
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