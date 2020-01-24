СК в Югре проверит данные о нападении на журналиста

Телеканал "СургутИнформТВ" в пятницу на своем сайте сообщил, что на журналиста Евгения Неупокоева напали, когда он снимал сюжет о штрафстоянке после поступившей в редакцию жалобы. По информации СМИ, находившийся в помещении мужчина выбил из рук журналиста камеру, затем несколько человек "заломили ему руки и положили на пол". Полученные им травмы зафиксированы в больнице, подчеркнули в телекомпании.
"По данному сообщению... организовано проведение проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, в ходе которой действиям лиц, причинивших корреспонденту телесные повреждения, будет дана юридическая оценка, в том числе о наличии в них состава преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении ведомства.
Это второй за полгода случай нападения на журналистов в Югре, получивший огласку в СМИ и ставший поводом для следственной проверки. В конце августа на съемочную группу телеканала "Мегаполис" в Нижневартовске напал местный житель, который сбил старушку на машине и оказался недоволен тем, что попал под прицел телекамеры. После конфликта на месте аварии он ворвался в здание телецентра и завязал стычку с одним из сотрудников. В декабре суд назначил мужчине два года лишения свободы условно.
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