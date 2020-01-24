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2020-01-24T16:11+0300
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Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск в газовом вопросе
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск в газовом вопросе

16:10 24.01.2020 (обновлено: 16:11 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.
"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены", – заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. Он пояснил, что страна не просит низкой цены, а настаивает на одинаковой цене с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях.
Рабочий у насосной станции в Белоруссии
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"Когда мы им продавали нашу трубу ("Газпрому" - ред.) белтрансгазовскую, была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги, небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - 5 миллиардов долларов, выравнять с Россией по цене. Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", - сказал белорусский президент.
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.
Между тем белорусская сторона настаивает, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. Так, белорусский президент заявлял, что "Газпром" на поставках газа Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на поставках в Германию, и требовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая, по его словам, была достигнута в 2011 году при продаже газотранспортного предприятия "Белтрансгаз" (сейчас дочка "Газпрома").
В середине января глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что рассчитывает в январе возобновить переговоры с РФ по газовой тематике.
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Газпром трансгаз БеларусьАлександр ЛукашенкоГазпромМоскваМинскБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Если хочешь цены, как в России, то и веди себя, как российский СОЮЗНИК. То есть, Крымнаш, Абхазия, Осетия и т.д. А нет - так нет!
24 января, 16:18
Von Stirliz
9320003
Начинается опять истерика........ Как же он надоел. Зачем его 20 лет кормили? Перевёртыш! Такой же как и украинцы.
24 января, 16:14
Стас Титов
7421104
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