Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск в газовом вопросе

"Когда мы им продавали нашу трубу ("Газпрому" - ред.) белтрансгазовскую, была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги, небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - 5 миллиардов долларов, выравнять с Россией по цене. Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", - сказал белорусский президент.