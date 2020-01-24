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https://ria.ru/20200124/1563834581.html
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
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РИА Новости

Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула

16:05 24.01.2020 (обновлено: 20:45 24.01.2020)
239590
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин в ходе визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца.
Как видно на кадрах, опубликованных личным фотографом президента Палестины Махаммадом Атиком, проходя мимо стоящих в ряд военных, российский лидер заметил лежащий на полу головной убор.
Глава государства остановится, поднял фуражку и водрузил ее на голову офицера. Уходя, Путин показал палестинскому военному большой палец.
"Уважение президента Путина к палестинской гвардии", — подписал Атик свое видео.
В ходе визита Путин обсудил с главой палестинского государства Махмудом Аббасом вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.
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Махмуд АббасРоссияПалестинаВ мире
Популярные комментарии
Ну чё, экономику поднять не может, дак хоть палестинцу фуражку поднял.
24 января, 16:28
Александр Боровских
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У Путина очень тонкая внутренняя настройка на вопросы, касающиеся самопиара на уровне простых людей. Ему за эти его действия - приобнять ребенка, чмокнуть девушку, остановить пытающегося поцеловать его руку монаха, поправить ленточку на венке, согреть жену лидера восточного государства, зайти в кардигане в храм на Рождество Христово (прокол только со стоимостью вышел), а тут - идеальный случай: фуражка у военного упала... Он просто стал магистром таких символов и знаков внимания, которые позволяют ему казаться "своим" человеком в любой обстановке. Он делает вид, что совершает эти действия очень тонко, незаметно, как бы, невзначай... Но как никто прекрасно понимает, что каждая доля секунды его жизни простреливается десятками камер. Для него жизнь уже давно превратилась в реалити шоу. Ни один человек на земле не удостаивается такого внимания, как он. Поэтому он играет свою партию виртуозно. Штирлиц по сравнению с Путиным - просто сосунок... Людям нравится. Люди верят...
25 января, 00:02
АНАлександр Новоселов
106200108
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