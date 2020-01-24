Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин в ходе визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца.
Как видно на кадрах, опубликованных личным фотографом президента Палестины Махаммадом Атиком, проходя мимо стоящих в ряд военных, российский лидер заметил лежащий на полу головной убор.
Глава государства остановится, поднял фуражку и водрузил ее на голову офицера. Уходя, Путин показал палестинскому военному большой палец.
"Уважение президента Путина к палестинской гвардии", — подписал Атик свое видео.
В ходе визита Путин обсудил с главой палестинского государства Махмудом Аббасом вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.
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