Британец совершил уникальный заплыв в Антарктиде ради спасения климата

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Британский пловец Льюис Пью рассказал, что проплыл дистанцию в водах восточной Антарктиды по реке, которая образовалась из-за таяния ледников.
"Я плавал здесь в Восточной Антарктиде, чтобы донести до вас послание: я стал свидетелем стремительного таяния этого региона, у меня нет сомнений, что мы находится в чрезвычайной климатической ситуации. На COP26 (международные переговоры по климату под эгидой ООН) мировые лидеры должны двигаться вперед или не мешать. Время заканчивается", - написал Пью в своем микроблоге в Twitter.
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Британец совершил заплыв без специального обмундирования, на нем были только плавки, шапочка и очки.
Как пояснила РИА Новости представитель России в коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, знакомая с условиями заплыва спортсмена, мероприятие проходило в реке, которая образовалась из-за подтаивания ледников в Антарктиде, часть заплыва Пью проходила в ледяных туннелях.
"Уникальность заплыва Пью в том, что до него человек не плавал в таких условиях", - сообщила Жаркова.
В августе 2014 года Льюис осуществил проект "Семь морей". Чтобы напомнить обществу о необходимости бережно относиться к водным пространствам, он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях.
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