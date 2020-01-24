Британец совершил уникальный заплыв в Антарктиде ради спасения климата

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Британский пловец Британский пловец Льюис Пью рассказал, что проплыл дистанцию в водах восточной Антарктиды по реке, которая образовалась из-за таяния ледников.

"Я плавал здесь в Восточной Антарктиде, чтобы донести до вас послание: я стал свидетелем стремительного таяния этого региона, у меня нет сомнений, что мы находится в чрезвычайной климатической ситуации. На COP26 (международные переговоры по климату под эгидой ООН) мировые лидеры должны двигаться вперед или не мешать. Время заканчивается", - написал Пью в своем микроблоге в Twitter

Британец совершил заплыв без специального обмундирования, на нем были только плавки, шапочка и очки.

Как пояснила РИА Новости представитель России в коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, знакомая с условиями заплыва спортсмена, мероприятие проходило в реке, которая образовалась из-за подтаивания ледников в Антарктиде, часть заплыва Пью проходила в ледяных туннелях.

"Уникальность заплыва Пью в том, что до него человек не плавал в таких условиях", - сообщила Жаркова.

В августе 2014 года Льюис осуществил проект "Семь морей". Чтобы напомнить обществу о необходимости бережно относиться к водным пространствам, он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях.