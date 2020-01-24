Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T16:01+0300
https://ria.ru/20200124/1563834312.html
Британец совершил уникальный заплыв в Антарктиде ради спасения климата
https://cdn24.img.ria.ru/images/155921/44/1559214440_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_234df3ad399bd1805a88f55ef380f90a.jpg
РИА Новости

Британец совершил уникальный заплыв в Антарктиде ради спасения климата

16:01 24.01.2020
505
© Depositphotos / AchimHBТаяние ледников Антарктиды
Таяние ледников Антарктиды
© Depositphotos / AchimHB
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Британский пловец Льюис Пью рассказал, что проплыл дистанцию в водах восточной Антарктиды по реке, которая образовалась из-за таяния ледников.
"Я плавал здесь в Восточной Антарктиде, чтобы донести до вас послание: я стал свидетелем стремительного таяния этого региона, у меня нет сомнений, что мы находится в чрезвычайной климатической ситуации. На COP26 (международные переговоры по климату под эгидой ООН) мировые лидеры должны двигаться вперед или не мешать. Время заканчивается", - написал Пью в своем микроблоге в Twitter.
Антарктида
23 января, 03:30
Как хоронят в Антарктиде: рассказ о кладбище полярников
Британец совершил заплыв без специального обмундирования, на нем были только плавки, шапочка и очки.
Как пояснила РИА Новости представитель России в коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, знакомая с условиями заплыва спортсмена, мероприятие проходило в реке, которая образовалась из-за подтаивания ледников в Антарктиде, часть заплыва Пью проходила в ледяных туннелях.
"Уникальность заплыва Пью в том, что до него человек не плавал в таких условиях", - сообщила Жаркова.
В августе 2014 года Льюис осуществил проект "Семь морей". Чтобы напомнить обществу о необходимости бережно относиться к водным пространствам, он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях.
Ранее в докладе о глобальных рисках (Global risks report 2020) Всемирного Экономического форума (ВЭФ), изменение климата и экологические проблемы были названы основными вопросами, которые необходимо будет решить человечеству в предстоящее десятилетие.
Побережье. Чукотский автономный округ. Архивное фото
18 октября 2019, 18:25
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
5600011
Обсудить 5
Льюис ПьюАнтарктидаВ мире
Рекомендуем
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Сейсмограф. Архивное фото
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Рабочий у насосной станции в Белоруссии
Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Остров Мадагаскар
На Мадагаскаре тринадцать человек погибли из-за проливных дождей
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
В Совфеде раскритиковали слова Пенса об освобождении "Аушвица"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Глава ФЕОР отметил, что еврейской общине России не хватает синагог
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Туристические компании ждут разъяснений Ростуризма по ситуации в Китае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск в газовом вопросе
Самолет в аэропорту Пулково
В Пулково вещи пассажиров из Китая досматривают в масках и перчатках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал не обижаться, если его не переизберут президентом
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил о "жестком антимайдане" в связи с назначениями в ГБР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Лента новостейМолния