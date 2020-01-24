Более 35 школ построят в Подмосковье за счет бюджета в 2020 году

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В текущем году в Московской области построят еще 36 школ. Возведут их за счет бюджета, сообщил телеканал В текущем году в Московской области построят еще 36 школ. Возведут их за счет бюджета, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Школы построят в 21 муниципалитете Подмосковья. По три школы появятся в Балашихе, Королеве, Орехово-Зуеве, Серпухове. Еще по две – в Волоколамске, Коломне, Луховицах, Люберцах, Наро-Фоминске, Химках, Электростали.

"До конца года программой бюджетного строительства в Подмосковье предусмотрено строительство 36 школ на 18 504 места. 33 объекта образования будут построены в рамках президентского национального проекта "Современная школа"", – рассказал Локтев.