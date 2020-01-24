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Новости Подмосковья
2020-01-24T16:01+0300
https://ria.ru/20200124/1563834242.html
Более 35 школ построят в Подмосковье за счет бюджета в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/156383/38/1563833818_0:39:1500:883_1036x0_80_0_0_7481b2b15e33d7af83e1e27952dc34eb.jpg
РИА Новости

Более 35 школ построят в Подмосковье за счет бюджета в 2020 году

16:00 24.01.2020 (обновлено: 16:01 24.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевУчитель в классе средней общеобразовательной школы
Учитель в классе средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В текущем году в Московской области построят еще 36 школ. Возведут их за счет бюджета, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.
Школы построят в 21 муниципалитете Подмосковья. По три школы появятся в Балашихе, Королеве, Орехово-Зуеве, Серпухове. Еще по две – в Волоколамске, Коломне, Луховицах, Люберцах, Наро-Фоминске, Химках, Электростали.
"До конца года программой бюджетного строительства в Подмосковье предусмотрено строительство 36 школ на 18 504 места. 33 объекта образования будут построены в рамках президентского национального проекта "Современная школа"", – рассказал Локтев.
Еще две школы появятся в Сергиевом Посаде и Ивантеевке. Строительство этих объектов перенесли с 2019 года. Получается, всего в этом году в подмосковных школах появятся 19 804 новых места.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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