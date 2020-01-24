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2020-01-24T18:04+0300
https://ria.ru/20200124/1563834191.html
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
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РИА Новости

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

16:00 24.01.2020 (обновлено: 18:04 24.01.2020)
191094
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
"Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.
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Автор статьи также обратил внимание на позицию Эммануэля Макрона, который поддержал предложение Владимира Путина провести в ООН саммит с участием постоянных членов Совета Безопасности. Как подчеркивает Rzeczpospolita, подобная реакция президента Франции, который видит новую архитектуру европейской безопасности в союзе с Москвой, а не Вашингтоном, — еще одна тревожная новость для Польши.
Издание отмечает, что польскому руководству нужно сделать выводы из сложившейся ситуации, которые необходимо учесть при организации траурных мероприятий, "чтобы рассказать правду об истории польского государства и народа во время Второй мировой войны".
В то же время, Rzeczpospolita пишет, что Польше следует обдумать причины сложившегося положения дел и не создавать новые конфликты, а урегулировать предыдущие.
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Большая ошибка Польши
Российские власти многократно заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю Второй мировой войны. Кроме того, в декабре Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Слова российского лидера вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.
В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова, комментируя обвинения Варшавы, отметила, что Польша много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения". Глава российской дипломатии Сергей Лавров также указал, что попытки оболгать Россию с точки зрения причин и итогов Второй мировой войны, а также попытки использовать эту ложь для того, чтобы ослабить позиции страны на международной арене, будут продолжаться.
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Почему посол Польши антисемитская сволочь
Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирования.
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Обсудить 38
Юзеф ЛипскийЭммануэль МакронСергей ЛавровВладимир ПутинПольшаООНРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
"Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем" (с). Просто ваш взгляд, который вы продвигаете, лживый. Вот поэтому вы и проиграли.
24 января, 16:58
АКАНДРЕЙ КОННИН
28410100
Умение извлекать уроки из своих и чужих ошибок - достоинство зрелой элиты, польская, к сожалению, исторически обделена этим достоинством.
24 января, 16:17
vv.p.neznamov
26150010
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