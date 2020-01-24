Проект Вышинского "Типичная Украина" стартует 29 января на "России 24"

"В следующую среду на телеканале "Россия 24" стартует проект исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского "Типичная Украина". Проект - о стране, а не о политике", - отметили в пресс-службе.

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года и 7 сентября приехал в Россию.