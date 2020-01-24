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Проект Вышинского "Типичная Украина" стартует 29 января на "России 24"
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РИА Новости

Проект Вышинского "Типичная Украина" стартует 29 января на "России 24"

15:57 24.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проект исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского "Типичная Украина" стартует в следующую среду, 29 января, на телеканале "Россия 24", сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"В следующую среду на телеканале "Россия 24" стартует проект исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского "Типичная Украина". Проект - о стране, а не о политике", - отметили в пресс-службе.
Первая серия выйдет в эфир 29 января в 13.00 мск.
"Я хочу рассказать россиянам об Украине, которую я знаю, которая есть у каждого украинца", - цитирует пресс-служба слова Вышинского.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года и 7 сентября приехал в Россию.
Кадр из документального сериала Люди Донбасса
30 октября 2019, 13:07Видеоблоги - Радио Sputnik
Пять лет войне. Кирилл Вышинский снял документальный сериал "Люди Донбасса"
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Кирилл Вышинский"Россия 24"Россия сегодняВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаОбщество
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