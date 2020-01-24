Лукашенко пообещал не обижаться, если его не переизберут президентом

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обидится на белорусов, если они не переизберут его на выборах главы государства.

"А что касается власти, я вам искренне сказал: президентские выборы - вы решите, кто будет руководить страной. И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь", - сказал Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Завод газетной бумаги" в Шклове.

Он подчеркнул, что это будет выбор народа. "Это будет ваш выбор. Вы должны определиться, время серьезное, кто будет главой государства, в котором будут жить ваши дети. Не о нас сегодня идет речь. Сегодня речь идет о детях, о мирной и спокойной стране", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что он лично "уже наработался". "Мне уже больше власти или меньше не надо. И во имя того, чтобы продлить свое существование, получить ключи от какого-то "склада" в России, для меня неприемлемо", - сказал он, отметив незыблемость суверенитета и независимости Белоруссии.