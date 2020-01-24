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Лукашенко пообещал не обижаться, если его не переизберут президентом
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РИА Новости

Лукашенко пообещал не обижаться, если его не переизберут президентом

15:51 24.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обидится на белорусов, если они не переизберут его на выборах главы государства.
"А что касается власти, я вам искренне сказал: президентские выборы - вы решите, кто будет руководить страной. И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь", - сказал Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Завод газетной бумаги" в Шклове.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Он подчеркнул, что это будет выбор народа. "Это будет ваш выбор. Вы должны определиться, время серьезное, кто будет главой государства, в котором будут жить ваши дети. Не о нас сегодня идет речь. Сегодня речь идет о детях, о мирной и спокойной стране", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что он лично "уже наработался". "Мне уже больше власти или меньше не надо. И во имя того, чтобы продлить свое существование, получить ключи от какого-то "склада" в России, для меня неприемлемо", - сказал он, отметив незыблемость суверенитета и независимости Белоруссии.
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Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. При этом Лукашенко заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.
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