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Минтруд пока не получил предложение о потребкорзине для студентов
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РИА Новости

Минтруд пока не получил предложение о потребкорзине для студентов

15:50 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКуриные яйца
Куриные яйца
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предложение о создании потребительской корзины для студентов и учащихся пока не поступало в Минтруд, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил ввести потребительскую корзину для студентов и учащихся. Соответствующее предложение депутат направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Копия письма также направлена министру экономического развития Максиму Решетникову.
"Предложение пока не поступало", - сообщили в Минтруде.
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Максим РешетниковВиктор ЗубаревМинистерство труда и социальной защиты РФГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
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