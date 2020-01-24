Минтруд пока не получил предложение о потребкорзине для студентов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предложение о создании потребительской корзины для студентов и учащихся пока не поступало в Минтруд, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил ввести потребительскую корзину для студентов и учащихся. Соответствующее предложение депутат направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Копия письма также направлена министру экономического развития Максиму Решетникову.
"Предложение пока не поступало", - сообщили в Минтруде.
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