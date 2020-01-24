Врач оценил состояние пострадавшей при ЧП на предприятии в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшей при обрушении кровли в цехе на предприятии в Прокопьевске как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
Ранее в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кузбассу сообщили РИА Новости, что при обрушении 42 человека эвакуировались, один пострадал. Источник отмечал, что обрушение произошло на предприятии "Новотранс", расположенном на улице Рождественская, 2.
"Пострадавшую госпитализировали в горбольницу Прокопьевска, состояние средней степени тяжести", – сообщил Дужик.
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