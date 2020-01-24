Врач оценил состояние пострадавшей при ЧП на предприятии в Кузбассе

Ранее в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кузбассу сообщили РИА Новости, что при обрушении 42 человека эвакуировались, один пострадал. Источник отмечал, что обрушение произошло на предприятии "Новотранс", расположенном на улице Рождественская, 2.