Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T15:48+0300
https://ria.ru/20200124/1563832775.html
Врач оценил состояние пострадавшей при ЧП на предприятии в Кузбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dec9121448aa6712d68e5e0ead1e844.jpg
РИА Новости

Врач оценил состояние пострадавшей при ЧП на предприятии в Кузбассе

15:48 24.01.2020
348
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшей при обрушении кровли в цехе на предприятии в Прокопьевске как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
Ранее в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кузбассу сообщили РИА Новости, что при обрушении 42 человека эвакуировались, один пострадал. Источник отмечал, что обрушение произошло на предприятии "Новотранс", расположенном на улице Рождественская, 2.
"Пострадавшую госпитализировали в горбольницу Прокопьевска, состояние средней степени тяжести", – сообщил Дужик.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар в здании школы в селе Покровка Купинского района Новосибирской области
8 января, 16:30
В Новосибирской области загорелась кровля школы
100111
Обсудить 0
КемеровоРоссияПрокопьевскПроисшествия
Рекомендуем
На заводе в Прокопьевске обрушилась кровля
В Кузбассе частично обрушилась кровля предприятия
Обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия Новотранс
Спасатели ограничили доступ к зданию в Кузбассе, где обрушилась кровля
Обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия Новотранс
СК в Кузбассе начал проверку после обрушения кровли на предприятии
Татьяна Быковская
Источник: главу ростовского минздрава обвинили в превышении полномочий
Пожар в Томской области
Установили личность 12-го погибшего при пожаре в Томской области
Статуя Фемиды в суде
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор участнику незаконной акции
Владимир Мединский
В РВИО прокомментировали назначение Мединского помощником президента
Остров Мадагаскар
На Мадагаскаре тринадцать человек погибли из-за проливных дождей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с Путным вопрос поставки нефти
Глава Чувашии и начальник пожарной части
Спасатель назвал "шутку" главы Чувашии с ключами низким поступком
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Рабочий у насосной станции в Белоруссии
Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал не обижаться, если его не переизберут президентом
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Туристические компании ждут разъяснений Ростуризма по ситуации в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
01:50В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
Лента новостейМолния