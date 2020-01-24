Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор участнику незаконной акции

По версии следствия, 50-летний Малышевский, находясь в автозаке после задержания, "выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося в непосредственной близости полицейского, отчего тот испытал боль". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Малышевскому грозило наказание вплоть до пяти лет колонии.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты осуждены, с ряда других обвинения сняли.