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Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор участнику незаконной акции
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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор участнику незаконной акции

15:47 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мосгорсуд 29 января рассмотрит жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля Эдуарду Малышевскому, который получил три года колонии за то, что выдавил в автозаке стекло, упавшее на полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 29 января", - сказали в суде.
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
23 января, 13:50
В Москве за год прошло 155 несанкционированных акций
Тверской суд Москвы 9 декабря приговорил Малышевского к трем годам колонии общего режима.
По версии следствия, 50-летний Малышевский, находясь в автозаке после задержания, "выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося в непосредственной близости полицейского, отчего тот испытал боль". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Малышевскому грозило наказание вплоть до пяти лет колонии.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
15 января, 17:48
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Московская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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