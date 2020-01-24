Генсек ОДКБ согласился с Гутеррешем по поводу "всадников Апокалипсиса"

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась разделяет оценки генсека ООН Антониу Гутерреша по поводу нынешнего геополитического положения в мире о том, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса".
Ранее Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру: первым всадником является "высочайшая геостратегическая напряженность", вторым предстает климатический кризис. Третьим "всадником" он назвал "растущее глобальное недоверие", а последним "всадником", согласно заявлению генсека ООН, является "темная сторона цифрового мира".
"Я считаю высказанные господином Гутеррешем оценки адекватными, отражающими обеспокоенность состоянием нашей цивилизации, мира. Он высказался о "реальной угрозе Великого разлома". На мой взгляд, под этим генсек ООН высказал предостережение об угрозе третьей мировой войны", - отметил Зась.
Генсек ОДКБ отметил, что "в целом разделяет оценки состояния международной безопасности, тех угроз, которые высказаны Гутеррешем".
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