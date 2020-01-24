В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

"Во время патрулирования территории зоны отчуждения, вблизи отселенного села Корогод, работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух мужчин, которые проникли туда незаконно", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчины попали в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты с целью экстремального туризма. В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.