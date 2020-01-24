Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с Путным вопрос поставки нефти

МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы поставки нефти для Белоруссии.

"Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия - послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти", - приводится цитата на сайте президента Белоруссии.

Белорусский лидер пояснил, что речь идет об обсуждении вопроса о поставках российской нефти и об изменениях в позиции российской стороны. Лукашенко пояснил, что в прошлом году Путин сам поднял вопрос о нефти на переговорах в Санкт-Петербурге. "Говорит: как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены", - рассказал Лукашенко.

Белорусский президент сообщил, что к практически мировой цене на нефть у Белоруссии требовали еще заплатить премию российским компаниям. "И на тонне это долларов 15-16. А умножьте на 24 миллиона тонн (нефти в 2020 году - ред.). Это приличные деньги… Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании – ред.) там много теряем", - пояснил Лукашенко.

В целом Лукашенко возмутился ситуацией с переговорами с российской стороной о поставках нефти в республику. "Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - сказал он.

"Чего драться (за цену на нефть – ред.)? Это их товар, они приняли такое решение. В том числе и по политическим мотивам, в том числе из-за недоговороспособности Батьки Лукашенко. Так они пишут … сейчас во всех средствах массовой информации", - отметил белорусский лидер. Белорусский президент подчеркнул, что он "абсолютно договороспособен". "Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус 9 миллиардов долларов (сальдо – ред.)", - сказал Лукашенко, заметив, что "каждый год нам ухудшают положение".

"Они просто просчитались. Они думали, что, утрируя скажу, дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило", - отметил белорусский президент.