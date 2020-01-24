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Союзное государство
2020-01-24T15:53+0300
https://ria.ru/20200124/1563832256.html
Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с Путным вопрос поставки нефти
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с Путным вопрос поставки нефти

15:43 24.01.2020 (обновлено: 15:53 24.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы поставки нефти для Белоруссии.

"Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия - послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти", - приводится цитата на сайте президента Белоруссии.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Вчера, 14:25
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белорусский лидер пояснил, что речь идет об обсуждении вопроса о поставках российской нефти и об изменениях в позиции российской стороны. Лукашенко пояснил, что в прошлом году Путин сам поднял вопрос о нефти на переговорах в Санкт-Петербурге. "Говорит: как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены", - рассказал Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что к практически мировой цене на нефть у Белоруссии требовали еще заплатить премию российским компаниям. "И на тонне это долларов 15-16. А умножьте на 24 миллиона тонн (нефти в 2020 году - ред.). Это приличные деньги… Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании – ред.) там много теряем", - пояснил Лукашенко.
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
23 января, 16:22
Источник: РФ может сократить поставки нефти в Белоруссию
В целом Лукашенко возмутился ситуацией с переговорами с российской стороной о поставках нефти в республику. "Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - сказал он.
"Чего драться (за цену на нефть – ред.)? Это их товар, они приняли такое решение. В том числе и по политическим мотивам, в том числе из-за недоговороспособности Батьки Лукашенко. Так они пишут … сейчас во всех средствах массовой информации", - отметил белорусский лидер. Белорусский президент подчеркнул, что он "абсолютно договороспособен". "Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус 9 миллиардов долларов (сальдо – ред.)", - сказал Лукашенко, заметив, что "каждый год нам ухудшают положение".
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
22 января, 15:57Сказано в эфире
Возьмите калькулятор. Эксперты оценили планы Минска по закупкам нефтиБаку и Минск обсуждают использование нефтепровода Одесса-Броды в качестве варианта поставок нефти в Белоруссию. В эфире радио Sputnik эксперты оценили альтернативные российским поставки, отметив, что экономический эффект от них можно предвидеть уже сейчас.
"Они просто просчитались. Они думали, что, утрируя скажу, дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило", - отметил белорусский президент.
Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей по поставкам нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. При этом Минск активно ищет альтернативных поставщиков нефти, уже закуплена партия в 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через литовский порт. Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак в начале января говорил, что правительство РФ не регулирует цены на нефть для Белоруссии, нефтяная отрасль работает на рыночных условиях.
Добыча нефти
21 января, 13:40Сказано в эфире
"Новый сезон сериала". Эксперт о закупке Минском норвежской нефтиБелоруссия закупит 80 тысяч тонн норвежской нефти, сообщили СМИ со ссылкой на "Белнефтехим". Директор Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, станут ли такие закупки постоянными.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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