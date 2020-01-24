Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связывает конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере со старым российским правительством , которое хотело через реализацию налогового маневра надавить на белорусскую сторону.

Как передает в пятницу госагентство Белта, такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики. Белорусский лидер, в частности, пояснил, с чем фактически связан конфликт с Россией.

"Со старым правительством России, которое президент (РФ Владимир - ред.) Путин отправил в отставку", - заявил Лукашенко.

При этом глава республики напомнил о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, в результате которого Белоруссия теряет на вывозных таможенных пошлинах. "Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины", - сказал он.

По словам Лукашенко, Белоруссия в этой связи поставила перед РФ вопрос, что "так не поступают" и "нельзя же нас за дураков держать". Президент республики считает, что налоговый маневр реализован специально, "чтобы надавить на Беларусь". "Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место", - добавил президент республики.

На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.