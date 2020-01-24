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Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством
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РИА Новости

Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством

15:43 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связывает конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере со старым российским правительством, которое хотело через реализацию налогового маневра надавить на белорусскую сторону.
Как передает в пятницу госагентство Белта, такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики. Белорусский лидер, в частности, пояснил, с чем фактически связан конфликт с Россией.
"Со старым правительством России, которое президент (РФ Владимир - ред.) Путин отправил в отставку", - заявил Лукашенко.
При этом глава республики напомнил о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, в результате которого Белоруссия теряет на вывозных таможенных пошлинах. "Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины", - сказал он.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
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По словам Лукашенко, Белоруссия в этой связи поставила перед РФ вопрос, что "так не поступают" и "нельзя же нас за дураков держать". Президент республики считает, что налоговый маневр реализован специально, "чтобы надавить на Беларусь". "Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место", - добавил президент республики.
На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.
Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 году - по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. А по данным госконцерна "Белнефтехим", стоимость нефти для НПЗ Белоруссии из-за этого в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
23 января, 14:50
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73120119
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Александр ЛукашенкоПравительство РФВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Сейчас налоговик ещё круче закрутит гайки!
24 января, 17:59
Валерий Малышкин
2210001
Ну да Путин за, а Медведев был против.Ага!
24 января, 17:55
Hellhound .
1550001
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