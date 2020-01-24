Установили личность 12-го погибшего при пожаре в Томской области

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки. Ранее СК РФ по региону сообщило, что обнаружены останки еще одного погибшего.

"В ходе детального исследования выявлено имя и 12-го погибшего – им также оказался наш соотечественник – уроженец Андижанского района одноимённой области 1976 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, после завершения процедуры опознания из Ташкента в Томскую область вылетит специальный борт, чтобы доставить останки погибших узбекистанцев на родину.

По данным областного СУСК, 23 января руководитель следственного управления Андрей Щукин организовал дополнительный осмотр места происшествия с участием сотрудников главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, направленными в регион для оказания практической помощи.