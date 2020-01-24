Сбитый украинский беспилотник следил за патрулями ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, следивший за патрулями Специальной мониторинговой миссии ( СММ ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Двадцать первого января в районе населенного пункта Новокиевка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", - заявил Осадчий.

По данным Народной милиции, украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и наблюдения за патрулями СММ ОБСЕ. "Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движения автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения вооруженных формирований Украины. Беспилотный летательный аппарат был запущен с позиций 46 бригады (ВС Украины - ред.), находящихся в районе населенного пункта Сизое", - добавил Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.