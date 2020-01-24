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Сбитый украинский беспилотник следил за патрулями ОБСЕ, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Сбитый украинский беспилотник следил за патрулями ОБСЕ, заявили в ЛНР

15:37 24.01.2020
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© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНРУдарный беспилотный летательный аппарат ВСУ сбитый Народной милицией ЛНР недалеко от Луганска. 3 января 2020
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ сбитый Народной милицией ЛНР недалеко от Луганска. 3 января 2020
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, следивший за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Двадцать первого января в районе населенного пункта Новокиевка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", - заявил Осадчий.
По данным Народной милиции, украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и наблюдения за патрулями СММ ОБСЕ. "Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движения автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения вооруженных формирований Украины. Беспилотный летательный аппарат был запущен с позиций 46 бригады (ВС Украины - ред.), находящихся в районе населенного пункта Сизое", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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