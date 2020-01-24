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Спасатель назвал "шутку" главы Чувашии с ключами низким поступком
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РИА Новости

Спасатель назвал "шутку" главы Чувашии с ключами низким поступком

15:37 24.01.2020 (обновлено: 15:38 24.01.2020)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн назвал унизительной "шутку" главы Чувашии, который вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг.
По словам Гофштейна, подобные поступки можно отнести к рубрике "случайные люди во власти", Игнатьев не понимает, что такое официальное мероприятие и офицерское достоинство.
"Последнее, что можно позволить себе, - унизить чье-то достоинство. Это сам по себе очень низкий никчемный поступок", - сказал Гофштейн, отметив, что у Игнатьева заниженные человеческие понятия о порядочности, чести и достоинстве.
Ранее в пресс-службе главы Чувашии заявили РИА Новости, что Игнатьев не хотел никого обидеть своей шуткой с ключами, отметив, что "всё это было на дружеской, оптимистической ноте", а "вручение проходило на позитивных эмоциях".
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