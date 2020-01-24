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В Самарской области рабочий погиб во время ремонта отдела полиции
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РИА Новости

В Самарской области рабочий погиб во время ремонта отдела полиции

15:37 24.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 24 янв - РИА Новости. Один рабочий погиб и один пострадал во время ремонта в отделе полиции в городе Чапаевск Самарской области, следователи начали проверку, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу в обед, когда трое мужчин производили ремонтные работы в отделе полиции в Чапаевске. По информации СУСК, во время разбора кирпичной кладки стены перегородка упала на рабочих.
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"В результате… один мужчина скончался на месте происшествия, а второй доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают третьего выжившего работника и сотрудников полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.
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ЧапаевскСамарская областьПроисшествия
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