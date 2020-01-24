В аэропорту в Омске выявили пассажира с признаками ОРВИ

ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники управления Сотрудники управления Роспотребнадзора выявили в аэропорту Омска одного пассажира с признаками ОРВИ, сообщил представитель Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Омском аэропорту имени Карбышева у пассажиров, прибывших из-за границы, тепловизорами измеряют температуру. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 1 по 21 января на признаки инфекционных болезней проверены 4358 пассажиров.

"Выявлен с признаками острой респираторной вирусной инфекции один человек. Случай не связан с пребыванием в КНР", - уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, не конкретизировав, когда был обнаружен заболевший турист и откуда он прилетел.

В ведомстве отметили, что турист был перенаправлен к специалистам минздрава, но в министерстве не смогли дать комментарий по этому случаю, отметив, что больницы Омской области обеспечены всеми медикаментами и готовы к приёму пациентов, заражённых коронавирусом.