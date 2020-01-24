В аэропорту в Омске выявили пассажира с признаками ОРВИ

ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора выявили в аэропорту Омска одного пассажира с признаками ОРВИ, сообщил представитель Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Омском аэропорту имени Карбышева у пассажиров, прибывших из-за границы, тепловизорами измеряют температуру. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 1 по 21 января на признаки инфекционных болезней проверены 4358 пассажиров.
"Выявлен с признаками острой респираторной вирусной инфекции один человек. Случай не связан с пребыванием в КНР", - уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, не конкретизировав, когда был обнаружен заболевший турист и откуда он прилетел.
В ведомстве отметили, что турист был перенаправлен к специалистам минздрава, но в министерстве не смогли дать комментарий по этому случаю, отметив, что больницы Омской области обеспечены всеми медикаментами и готовы к приёму пациентов, заражённых коронавирусом.
В Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Из Омска, согласно сезонному расписанию аэропорта, выполняются международные рейсы в аэропорты пяти стран - Казахстана, Таиланда, Вьетнама, Индии, ОАЭ. Прямых рейсов из китайского города Ухань и провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, в Омск нет. По данным на 24 января, число зараженных коронавирусом в КНР превысило 830, от инфекции умерли 26 человек.
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