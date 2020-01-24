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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T15:29+0300
https://ria.ru/20200124/1563830769.html
Сирийская армия вернула контроль над поселением в Идлибе
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РИА Новости

Сирийская армия вернула контроль над поселением в Идлибе

15:29 24.01.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 янв - РИА Новости. Подразделения сирийской армии вернули контроль над поселением Ас-Самка на юго-востоке провинции Идлиб, которое было захвачено террористами в ходе массированной атаки в четверг, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
По данным агентства, правительственным войскам удалось свести на нет попытку масштабного наступления террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и союзных им бандформирований в районе Маарет Нуман. Армия перешла в наступление и вернула контроль над Ас-Самкой, зачистив ее полностью от боевиков.
Операция армии продолжается в направлении Аль-Тах - Абу-Дрейф с целью зачистки поселений от террористов.
Террористы в четверг организовали масштабную атаку на юго-востоке Идлиб в направлении Ас-Самка с использованием больших сил пехоты и заминированных машин. Армия была вынуждена оставить ряд поселений.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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