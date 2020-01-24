Сирийская армия вернула контроль над поселением в Идлибе

По данным агентства, правительственным войскам удалось свести на нет попытку масштабного наступления террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и союзных им бандформирований в районе Маарет Нуман. Армия перешла в наступление и вернула контроль над Ас-Самкой, зачистив ее полностью от боевиков.