Сирийская армия вернула контроль над поселением в Идлибе

По данным агентства, правительственным войскам удалось свести на нет попытку масштабного наступления террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и союзных им бандформирований в районе Маарет Нуман. Армия перешла в наступление и вернула контроль над Ас-Самкой, зачистив ее полностью от боевиков.
Операция армии продолжается в направлении Аль-Тах - Абу-Дрейф с целью зачистки поселений от террористов.
Террористы в четверг организовали масштабную атаку на юго-востоке Идлиб в направлении Ас-Самка с использованием больших сил пехоты и заминированных машин. Армия была вынуждена оставить ряд поселений.
* Террористическая организация, запрещенная в России