Мурманский суд оштрафовал организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*

МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Суд в Суд в Мурманской области приговорил двух жителей ЗАТО Александровск по обвинению в организации работы ячейки организации "Свидетели Иеговы"* к штрафам в 300 тысяч и 350 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК РФ

"Подсудимые... с апреля 2017 года организовывали деятельность религиозной организации путем созыва и проведения собраний на территории ЗАТО Александровск города Полярный, в ходе которых в том числе осуществляли сбор денежных средств под видом пожертвований для деятельности организации", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на стадии предварительного следствия и в суде обвиняемые вину в преступлении не признали. Приговором Полярного районного суда подсудимому 1957 года рождения назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, подсудимому 1974 года рождения – в размере 350 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

По решению Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года были ликвидированы религиозная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы"* в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации.