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Мурманский суд оштрафовал организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
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РИА Новости

Мурманский суд оштрафовал организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*

15:26 24.01.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Суд в Мурманской области приговорил двух жителей ЗАТО Александровск по обвинению в организации работы ячейки организации "Свидетели Иеговы"* к штрафам в 300 тысяч и 350 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Подсудимые... с апреля 2017 года организовывали деятельность религиозной организации путем созыва и проведения собраний на территории ЗАТО Александровск города Полярный, в ходе которых в том числе осуществляли сбор денежных средств под видом пожертвований для деятельности организации", - говорится в сообщении.
Молоток судьи
13 декабря 2019, 15:45
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Как отметили в ведомстве, на стадии предварительного следствия и в суде обвиняемые вину в преступлении не признали. Приговором Полярного районного суда подсудимому 1957 года рождения назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, подсудимому 1974 года рождения – в размере 350 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
По решению Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года были ликвидированы религиозная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы"* в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
5 ноября 2019, 13:31
Кремль не комментирует решение суда по делу "Свидетелей Иеговы"* в Томске
1420011
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