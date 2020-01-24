Поклонская предложила провести для Пенса экскурсию о Второй мировой

В своем выступлении вице-президент США Майк Пенс на форуме в Израиле, говоря про "Аушвиц", предпочел не упоминать, что лагерь был освобожден советской армией. Он лишь ограничился словами про абстрактных военнослужащих. По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили семь тысяч заключенных и записи, задокументировавшие самое крупное массовое убийство в истории.