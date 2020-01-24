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Поклонская предложила провести для Пенса экскурсию о Второй мировой
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РИА Новости

Поклонская предложила провести для Пенса экскурсию о Второй мировой

15:25 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, комментируя выступление вице-президента США Майка Пенса, предложила помочь организовать и провести экскурсии по российским городам-героям для "тех, кто забыл историю" и напомнить роль советских солдат во время Второй мировой войны.
В своем выступлении вице-президент США Майк Пенс на форуме в Израиле, говоря про "Аушвиц", предпочел не упоминать, что лагерь был освобожден советской армией. Он лишь ограничился словами про абстрактных военнослужащих. По словам Пенса, "когда солдаты открыли ворота "Аушвица" 27 января 1945 года", они обнаружили семь тысяч заключенных и записи, задокументировавшие самое крупное массовое убийство в истории.
"Это нельзя списать на "забыл" или "не вспомнил". Речь для такого важного мероприятия готовится заранее. Наверное, им стыдно признавать, что советский солдат спас мир. Не модно говорить, что красноармейцы гибли за освобождение целой Европы и людей из концлагерей. Но мы постоянно должны напоминать настоящую историю войны", - сказала Поклонская РИА Новости.
"И если кто-то плохо учил в школе историю, мы можем помочь и наглядно провести уроки с выездом в героические места: Волгоград, Санкт- Петербург, а в Крыму и Севастополе я сама могу провести экскурсию. Будет интересно, многое узнают о подвигах советских солдат", - добавила парламентарий.
Наталья Поклонская
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Майк ПенсНаталья ПоклонскаяВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФРоссияСШАИзраильВ мире
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