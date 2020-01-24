Список работ для прохождения альтернативной службы могут сократить

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Перечень работ для прохождения альтернативной гражданской службы может быть сокращён в 2020 году по сравнению с предыдущим, при этом он пополнится рядом позиций, в том числе зверовода и матроса, сообщила пресс-служба Перечень работ для прохождения альтернативной гражданской службы может быть сокращён в 2020 году по сравнению с предыдущим, при этом он пополнится рядом позиций, в том числе зверовода и матроса, сообщила пресс-служба Минтруда

"Минтруд России разместил на общественное обсуждение проект приказа, в соответствии с которым планируется утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также перечень организаций, где предусматривается прохождение такой службы", - говорится в сообщении.

В новый перечень включено 122 вида работ, профессий, должностей, с общей потребностью 3416 человек. Годом ранее в перечень было включено 140 видов работ, профессий, должностей с общей потребностью 3215 человек.

В список, в частности, вошли водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, почтальон, лаборант и другие.

По сравнению с прошлогодним списком в перечень на 2020 год добавлены следующие позиции: зверовод, курьер, матрос, установщик декораций, медицинский регистратор, специалист по социальной работе и ряд других.