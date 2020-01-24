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Скотленд-Ярд начал применять технологию распознавания лиц в Лондоне
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РИА Новости

Скотленд-Ярд начал применять технологию распознавания лиц в Лондоне

15:23 24.01.2020
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© CARL COURT / AFPНовый Скотланд Ярд
Новый Скотланд Ярд
© CARL COURT / AFP
Новый Скотланд Ярд. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости, Мария Табак. Столичная полиция Лондона объявила в пятницу о начале использования на улицах в целях борьбы с преступностью технологии распознавания лиц, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотленд-Ярда.
"Технология распознавания лиц будет основываться на разведданых, применяться технология будет в определенных местах в Лондоне. Это поможет бороться с тяжкими преступлениями, в том числе с насилием, использованием ножей и огнестрельного оружия, сексуальной эксплуатацией детей, а также поможет защитить тех, кто находится в уязвимом положении", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что данная технология ни в коей мере не отменяет традиционной системы работы полиции.
"Эта система просто дает полицейским "подсказку", говорит, что "вон там человек, которого ты, возможно, ищешь", но решение о том, стоит ли предпринимать какие-то действия по отношению к кому-либо, всегда принимает полицейский", - подчеркивается в релизе.
В заявлении заместителя главы Скотленд-Ярда Ника Эфгрейва говорится, что подобные технологии уже давно используются в частном секторе.
Камеры будут установлены в тех местах, где, согласно имеющимся у правоохранительных органов данным, вероятность локализовать подозреваемых или их жертв наиболее высока.
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