Скотленд-Ярд начал применять технологию распознавания лиц в Лондоне

"Технология распознавания лиц будет основываться на разведданых, применяться технология будет в определенных местах в Лондоне. Это поможет бороться с тяжкими преступлениями, в том числе с насилием, использованием ножей и огнестрельного оружия, сексуальной эксплуатацией детей, а также поможет защитить тех, кто находится в уязвимом положении", - говорится в сообщении.