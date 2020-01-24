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В ДНР заявили, что Киев продолжает устраивать провокации
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РИА Новости

В ДНР заявили, что Киев продолжает устраивать провокации

15:21 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Обстрел Мариуполя пять лет назад был провокацией со стороны Киева, при этом украинские силовики продолжают использовать подобные методы, заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По подконтрольному властям Украины городу Мариуполь 24 января 2015 года был произведен удар из реактивной артиллерии. Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, всего было выпущено 19 снарядов. По сообщениям разных источников, погибли около 30 человек, более 90 получили ранения.
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"Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году совершили подразделения вооруженных формирований Украины. Как тогда, так и сейчас очевидно, что это было сделано с целью провокации и обвинения ДНР. Но, как и всегда, кровавая провокация ВСУ закончилась только жертвами среди мирного населения. Подразделения ДНР ни разу за все время конфликта не открывали артиллерийский огонь по мирным кварталам городов", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Он добавил, что "за пять лет провокации не закончились, вооруженные формирования Украины продолжают использовать подобные методы для дискриминации вооруженных сил республики".
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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