В ДНР заявили, что Киев продолжает устраивать провокации

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Обстрел Мариуполя пять лет назад был провокацией со стороны Киева, при этом украинские силовики продолжают использовать подобные методы, заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Обстрел Мариуполя пять лет назад был провокацией со стороны Киева, при этом украинские силовики продолжают использовать подобные методы, заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

По подконтрольному властям Украины городу Мариуполь 24 января 2015 года был произведен удар из реактивной артиллерии. Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, всего было выпущено 19 снарядов. По сообщениям разных источников, погибли около 30 человек, более 90 получили ранения.

"Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году совершили подразделения вооруженных формирований Украины. Как тогда, так и сейчас очевидно, что это было сделано с целью провокации и обвинения ДНР. Но, как и всегда, кровавая провокация ВСУ закончилась только жертвами среди мирного населения. Подразделения ДНР ни разу за все время конфликта не открывали артиллерийский огонь по мирным кварталам городов", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Он добавил, что "за пять лет провокации не закончились, вооруженные формирования Украины продолжают использовать подобные методы для дискриминации вооруженных сил республики".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.