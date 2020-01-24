Глава МИД Испании назвал дату заседания комиссии по СВПД

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о продлении периода, когда стороны могут обсудить возможности для сохранения СВПД после запуска механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном, заседание совместной комиссии запланировано на февраль.
"Существует согласие относительно того, что необходимо больше времени из-за сложностей по соответствующим вопросам. Поэтому сроки были продлены", - говорится в заявлении Борреля на сайте европейской внешнеполитической службы.
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"Следующая встреча состоится в феврале", - отмечено в сообщении.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению объявил об отказе ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета безопасности ООН предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.